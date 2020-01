Meteo Italia sino al 3 Febbraio, sprazzi di PRIMAVERA col super Anticiclone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 3 Febbraio Le piccole novità di cui s'è discusso ieri sono state cancellate. I modelli matematici di previsione, pur provando a mostrarci qualche flebile segnale d'indebolimento del Vortice Polare, non possono far altro che proporci scenari Meteo climatici fortemente orientati all'Alta Pressione. Alta Pressione che, come s'era detto i giorni scorsi, potrebbe imporsi nel cuore del Mediterraneo sostenendo non soltanto condizioni di stabilità atmosferica marcata ma anche un deciso rialzo delle temperature per via delle innegabili radici subtropicali della struttura anticiclonica. Se così fosse potrebbe trattarsi di un ulteriore smacco a un Inverno inesistente e si rischierebbe seriamente di ritrovarsi a metà Febbraio col sole e con le temperature superiori alle medie stagionali. Non un bel vedere, soprattutto non un bene perché tali ... meteogiornale

Agenzia_Italia : È un #inverno anomalo: non piove più e fa caldo #meteo @ilmeteoit - InMeteo : NEWS: Meteo Protezione Civile domani: sempre tempo stabile sull’Italia - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 23/01/2020, diramato dal @DPCgov il 22/01/2020 Ricevi… -