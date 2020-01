Meteo FIRENZE: ultimi giorni di SOLE, da venerdì PEGGIORA (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Meteo su FIRENZE sarà ancora dominato dall'anticiclone per tutta la parte centrale della settimana, mentre per venerdì si avvicinerà una perturbazione che porterà delle piogge entro sera. Mercoledì 22: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Giovedì 23: sereno. Temperatura da 3°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 7 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. venerdì 24: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 11 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 25: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia ... meteogiornale

