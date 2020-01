Meteo e clima sulla Russia artica: ultimo mese con tanta neve e temperature folli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) clima E Meteo: le temperature di questo mese di Gennaio continuano ad essere a livelli da record di caldo sul nord ovest della Russia (la zona artica europea della Nazione). Anche in questi giorni l'anomalia termica su queste zone è impressionante, con scarti dalla norma che raggiungono i 10-15°C positivi. Ciò è dovuto essenzialmente alla zona di alta pressione presente sulle Isole Britanniche che devia le perturbazioni atlantiche in direzione della Scandinavia e della Russia europea dove giunge aria oceanica molto mite che impedisce il normale raffreddamento invernale. Ad Arcangelo, città russa sul Mar Bianco che fu il più famoso porto russo in epoca medievale, la temperatura media del periodo tra il 21 Dicembre ed il 20 Gennaio di quest'anno risulta superiore alla norma di 8,8°C, un valore da record su di un periodo di 31 giorni. Ma proprio grazie al costante afflusso di ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : 'Ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi'. Lo afferma il segretario generale dell… - vuilly : Meteo: il SOLE è Sempre più STANCO. Ecco Perché e Quali potrebbero essere gli EFFETTI sul Nostro CLIMA - CentrometeoER : ??#CLIMA: a livello globale dicembre 2019 è stato il più caldo di sempre. Anche l'intero anno solare 2019 è stato il… -