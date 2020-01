Messina: la Chirurgia Endocrina e Mininvasiva del Policlinico accreditata come Centro di riferimento Regionale per la Chirurgia della Tiroide (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Divisione di Chirurgia Endocrina e Mininvasiva dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, diretta dal prof Gianlorenzo Dionigi, è stata accreditata dalla Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia (SIUEC) in qualità di Centro SIUEC di riferimento Regionale per la Chirurgia della Tiroide. Si tratta di un accreditamento complesso, che ha valutato i risultati non solo dell’attività clinica, assistenziale e di ricerca della Divisione, ma anche l’insieme dei servizi ed i reparti del Policlinico universitario di Messina per la diagnosi, il trattamento e la cura delle patologie endocrine. Il merito dell’accreditamento va ascritto a tutto il plesso ospedaliero universitario per la presenza di stimate esperienze nel campo della Endocrinologia, la Medicina Nucleare, l’Anatomia Patologica, l’Anestesia, l’Otorinolaringoiatria, la Foniatria, la ... meteoweb.eu

insalutenews : Chirurgia della Tiroide, il Policlinico di Messina accreditato come Centro di riferimento Regionale -… -