Mercato San Severino, ritrovato pullman rubato: uomo beccato a smontare i pezzi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBracigliano (Sa) – È stato rinvenuto nelle campagne di Bracigliano il pullman scolastico in dotazione al Comune di Mercato San Severino che era stato rubato nel corso della scorsa notte. A dare notizia del ritrovamento sono i carabinieri che fanno sapere che nel corso del loro intervento è stato anche individuato un soggetto intento a smontare alcuni pezzi che si è dato alla fuga. Sono in corso accertamenti nei confronti del proprietario del fondo. L’autobus, dopo i rilievi tecnici sarà restituito al comune di Mercato San Severino. Il sindaco Antonio Somma aveva usato parole dure per commentare l’episodio: “Sdegno e rabbia. Queste le emozioni che mi stanno accompagnando da stamattina quando sono stato informato del furto del nostro scuolabus. Un gesto che definire vile e vergognoso è riduttivo, che condanno fermamente e che, chiaramente, ... anteprima24

