Mercato San Severino: apre il nuovo liceo di San Vincenzo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMercato San Severino (Sa) – Gli studenti del liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino domani avranno una nuova sede. Concluso lo stato di agitazione in vista dell’apertura che si terrà domani 23 gennaio 2020 del nuovo polo scolastico nella frazione di San Vincenzo. La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura ieri e oggi delle sedi di Pandola, Ciorani e della sede principale di via Biondo per consentire il completamento delle operazioni di trasloco. “Abbiamo dovuto sospendere le attività didattiche – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – in questi due giorni per permettere le ultimissime azioni di trasloco. I nostri operai lavoreranno fino a tardi se necessario per chiudere tutto entro oggi. Domani finalmente questa nuova scuola sarà consegnata a una ... anteprima24

ottopagine : Nuovo liceo per gli studenti di Mercato San Severino #MercatoSanSeverino - salernopost : Ignoti nella notte hanno rubato uno degli scuolabus che il comune di Mercato San Severino utilizza per il trasferim… - sigma_tao : cardiologia mercato san severino 6 febbraio 1974 eta' del ferro26=severino moneta leghe metallo metano moneta=MERCA… -