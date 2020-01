Mercato Juventus, notizia clamorosa: scambio Donnarumma Emre Can (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mercato Juventus – Avrebbe assolutamente del clamoroso la notizia riportata da Telelombardia. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Milan e Juventus starebbero pensando ad un clamoroso scambio Donnarumma-Emre Can. Come già vi avevamo anticipato ieri, quella che era partita soltanto come un’idea sta con il passare delle ore assumendo sempre di più i contorni di un’operazione possibile. Ecco il possibile scenario. Mercato Juventus, scambio alla pari Fabio Paratici, complici i buoni rapporti con il procuratore di Donnarumma, Mino Raiola, starebbe pensando di portare sotto la Mole il portierone rossonero. Come? Proponendo uno scambio alla pari con Emre Can, valutato circa 35 milioni di euro dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris. Come se non bastasse, Can si trasferirebbe a Milano già a partire da Gennaio. Leggi anche: CalcioMercato Juventus, clamoroso “Bild”: ... juvedipendenza

forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - Sport_Mediaset : #Juventus, il #Bayern rivuole #DouglasCosta. I senatori avrebbero chiesto a #Flick il ritorno del brasiliano già a… - Sport_Mediaset : #Milan, ipotesi #EmreCan in uscita dalla #Juventus. Il tedesco scottato dalla panchina in #CoppaItalia: i rossoneri… -