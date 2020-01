Maurizio Costanzo asfalta Monica Bellucci: “Stesse in Francia e non rompesse…” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Maurizio Costanzo, intervistato in Un giorno da pecora riguardo le polemiche su Sanremo, è letteralmente esploso. Non si è trattenuto, scagliandosi su Monica Bellucci e Claudia Gerini, difendendo Amadeus e il Festival di Sanremo. La Bellucci ha infatti deciso di non venire a Sanremo, anche se indiscrezioni dicevano non fosse dipeso dalle polemiche sessiste scoppiate negli ultimi giorni. Doveva trattarsi in realtà di “divergenza di impegni”. Che fosse un modo elegante per dire divergenza di idee? In ogni caso, Maurizio Costanzo è stato severo: Il Festival ha sempre portato polemiche. Quando non c’erano, le inventavano. Mi pare tutto esagerato, compreso l’attacco ad Amadeus per la frase sul “passo indietro”. Ora se n’è uscita la Bellucci, che non va a Sanremo… Non so perché abbia deciso di non andare, stesse in Francia e non rompesse le ... velvetgossip

