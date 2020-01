Mattia Santori a DiMartedì, la risposta sul "bambino autistico". Sconcerto Sallusti, svelato il bluff sardine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le sardine crollano sul "bambino autistico". In collegamento con DiMartedì, il leader Mattia Santori va incontro a una figura tragica in diretta che sottolinea tutti i limiti politici e mediatici (in un una parola, "strutturali") del movimento nato per contrastare la vittoria di Matteo Salvini alle liberoquotidiano

FratellidItaIia : ?? #Meloni a #QuartaRepubblica: 'Ho sentito Mattia Santori dire che in un Paese normale una campagna elettorale in… - La7tv : #dimartedi 'Se Salvini cerca qualcuno che fa le malefatte citofoni in giunta a Ferrara per chiedere perché il vicec… - diMartedi : A #dimartedì ora ospite Mattia #Santori, 6000 sardine -