«Massimo Casanova: mr. Papeete vuole fare il governatore della Puglia» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Tommaso Rodano che Massimo Casanova, comproprietario del Papeete e parlamentare europeo con la Lega di Matteo Salvini, è convinto che sarà lui il candidato delle destre alle Regionali in Puglia. “Con un uomo della Lega è fatta anche lì, vinciamo facile –ha detto a Repubblica–. Il nome lo sceglie Matteo. Io o un altro leghista battiamo Emiliano”. Cosa c’entra con la Puglia il re dell’aperitivo in Riviera romagnola? Mr Papeete è titolare anche di una grande tenuta nel Gargano (finita sotto indagine della guardia di finanza), dove peraltro è stata cementata la sua amicizia con Salvini, ospite abituale. Casanova prima si sdoppiava tra la vita in Romagna e la residenza in Puglia, poi è arrivata la carica a Strasburgo, ora punta pure alla Regione. Già ha sbaragliato i fragili equilibri della Lega locale, entrando in conflitto con ... nextquotidiano

