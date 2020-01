Maserati - Svelate negli Usa le Edizione Ribelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Maserati ha dato il via alla produzione della nuova serie limitata Edizione Ribelle per i tre modelli attualmente in gamma: entro la fine del prossimo mese di marzo, infatti, nelle concessionarie americane arriveranno 100 Ghibli S Q4, 100 Levante S e 25 Quattroporte S Q4 GranSport, per un totale di 225 esemplari. Total black, o quasi. Le versioni speciali sono caratterizzate da una verniciatura esterna nella tinta Nero Ribelle Mica abbinata al pacchetto Nerissimo, che prevede delle finiture Black Chrome per la calandra, le prese d'aria laterali, la modanatura del portellone posteriore, i loghi del Tridente e tutti i badge identificativi del modello. Neri sono anche i cerchi di lega da 20", le cornici dei finestrini e i terminali di scarico: l'unico tocco di colore esterno è dato dalle pinze freno, verniciate di rosso. Il contrasto tra il nero e il rosso prosegue anche ... quattroruote

