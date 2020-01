Marinella torna da Silvio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marinella Brambilla torna a casa. La storica ex segretaria di Silvio Berlusconi tornerà ad Arcore al fianco dell’ex Cavaliere, riporta il Corriere della Sera. La Brambilla era stata licenziata nel marzo 2014 dopo presunti screzi interni al “cerchio magico” di Arcore. Certi amori, ma anche certi rapporti professionali, non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Esattamente come è tornata al suo posto Marinella Brambilla, la storica segretaria, assistente, collaboratrice, ombra di Silvio Berlusconi. Da pochi giorni, dopo 6 anni di lontananza, ad Arcore ad assistere nel suo lavoro e a guidare il team della segreteria c’è lei, fedelissima del Cavaliere dall’inizio degli anni 80.Figlia della governante di casa Berlusconi, per 30 anni è stata il braccio destro del leader di Forza Italia, lo “scudo umano di ... huffingtonpost

paolochiariello : Quella di Marinella è una storia.... - juornoit : Quella di Marinella è una storia.... - _DAGOSPIA_ : QUELLA DI MARINELLA E’UNA STORIA VERA-DOPO 6 ANNI TORNA A FIANCO DEL BERLUSCA LA STORICA SEGRETARIA… -