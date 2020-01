Marina La Rosa svela: “Ecco come ho scoperto che Pietro Taricone era morto” – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marina La Rosa torna a parlare di Pietro Taricone, a Vieni da me svela come ha scoperto che l’amico era morto Marina La Rosa ospite di Caterina Balivo a Vieni da me è tornata a parlare di Pietro Taricone, i due parteciparono insieme alla prima edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia diventarono molto … L'articolo Marina La Rosa svela: “Ecco come ho scoperto che Pietro Taricone era morto” – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

Noovyis : (Marina La Rosa, ecco chi è il marito Guido Bellitti. È per lui (e i 2 figli) che ha mollato tutto) Playhitmusic -… - zazoomnews : Vieni da Me Marina La Rosa e la confessione su Pietro Taricone: “Abbiamo fatto dei danni insieme…” - #Vieni… - Noovyis : (Vieni da Me, Marina La Rosa e la confessione su Pietro Taricone: “Abbiamo fatto dei danni insieme…”) Playhitmusic… -