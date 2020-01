Marina La Rosa: “Come ho scoperto la morte di Pietro Taricone” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È in corso il Grande Fratello Vip 2020 e, per il ventennale della prima edizione del reality, Marina La Rosa, protagonista del programma 20 anni fa, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La Rosa ha ricordato Pietro Taricone, amico e concorrente della Casa assieme a lei, venuto a mancare nel giugno 2010 per un incidente. Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone A vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, originaria ospite della Casa, si è raccontata a Vieni da me, il programma su Rai Uno condotto da Caterina Balivo. L’attrice ha ricordato Pietro Taricone, protagonista del programma insieme a lei, scomparso il 29 giugno 2010 per un incidente paracadutistico. I due avevano instaurato una grande amicizia, protrattasi negli anni anche dopo la fine della trasmissione. “Pietro era davvero fantastico – ha raccontato La Rosa – ... notizie

