Maria Grazia Cucinotta, lo spot Uliveto scatena gli utenti: "Sei irriconoscibile" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo spot Uliveto mandato in onda in questi giorni ha portato Maria Grazia Cucinotta al centro di una polemica: molti utenti la accusano di essersi resa irriconoscibile, ma lei ha risposto. Maria Grazia Cucinotta è irriconoscibile nel nuovo spot Uliveto: molti fan, dopo la messa in onda della pubblicità che la vede al fianco di Alessandro Del Piero e del famoso uccellino, hanno affollato i social dicendosi increduli di fronte a quello che è parso un cambiamento fisico notevole. Molti spettatori infatti hanno ammesso di avere stentato a riconoscere Maria Grazia Cucinotta nello spot in onda sulle televisioni, proprio l'attrice, lanciata a livello internazionale da Massimo Troisi nel 1994 che la volle al suo fianco ne Il postino, che ora appare più dimagrita, quasi irriconoscibile. E qualcuno le chiede se sia ... movieplayer

Dior : Attending the CORE Gala in LA, Julia Roberts wore a #DiorFall20 tartan look by Maria Grazia Chiuri. #StarsinDior - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Foggia, caccia alla pantera: nuovi avvistamenti Gli aggiornamenti di Maria Grazia Sarrocco Ora a #LaVitaInDiretta https:… - gyeomprds : Maria Grazia: sei triste perché ti manco vero? Io, senza nascondere la cosa: ma questo è ovvio, mi manchi e non lo… -