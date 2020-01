Marco Degli Angeli citofona a sede della Lega: “Dove sono 49 milioni?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si è fatta attendere la polemica al video in cui Matteo Salvini citofona a casa di un tunisino domandandogli se fosse uno spacciatore. Nel quartiere Pilastro, zona difficile della periferia Est di Bologna, il leader della Lega ha citofonato ad alcuni condomini di un edificio. Al seguito diversi giornalisti e forze dell’ordine. Sulla base di alcune indicazioni fornite da residenti e militanti del partito, era convinto di trovare spacciatori. Per averne la certezza lo ha domandato. “Buonasera, lei spaccia?”, ha chiesto provocatoriamente a un tunisino. Poi ha spiegato: “A che titolo l’ho fatto? In qualità di cittadino”. La sinistra non lo accetta e controbatte: “Salvini sta suonando ai campanelli di Bologna alla ricerca di spacciatori. Salvini. Lo stesso che quando era ministro invece di occuparsi di combattere il traffico di droga andava in ... notizie

fanpage : 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni di euro' Il consigliere regionale del M5S Marco Degli Angeli risponde così al… - giornalettismo : La propaganda politica che imita la propaganda politica. Ecco cosa ha fatto il consigliere regionale #M5S di front… - Elisabettadd : RT @susy43279731: Salvini accusa di spaccio un tunisino, consigliere M5s citofona alla sede della Lega di Milano: “Segnalano che qui ci son… -