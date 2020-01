Mara Maionchi: marito, figli, età, altezza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I più la conoscono per la sua carriera di giudice in diversi talent show televisivi (X Factor, Amici, Sanremo Young, Italia's got Talent), ma Mara Maionchi è soprattutto una discografica scopritrice di diversi cantanti. Conosciamola meglio.Nata a Bologna il 22 aprile 1941, negli anni Sessanta lavora per l'etichetta discografica Ariston Records, collaborando con Ornella Vanoni e Mino Reitano. Qualche tempo dopo Mogol e Lucio Battisti la vogliono come ufficio stampa per la Numero Uno.Mara Maionchi: marito, figli, età, altezza 22 gennaio 2020 09:21. blogo

