Mangostano per migliorare il metabolismo e fare il pieno di antiossidanti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Frutto della Garcinia Mangostana, pianta appartenente alla famiglia delle Clusiaceae, il Mangostano è caratterizzato da proprietà benefiche interessanti. In questo novero è possibile citare innanzitutto la presenza di vitamine del gruppo B, che ricoprono un ruolo importante ai fini del mantenimento dell’efficienza del metabolismo. Quando si parla del Mangostano è doveroso citare anche la presenza di vitamina C, antiossidante tra i più efficaci in assoluto. Inoltre, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, questo frutto contiene anche potassio, minerale alleato della salute del cuore e della regolarità della pressione arteriosa. Ricco di fibre e di riflesso alleato dell’efficienza dell’intestino, il Mangostano contiene pure delle tracce di betacarotene. Tornando un attimo alla carica antiossidante è importante fare un cenno alla presenza di xantoni, composti ... dilei

