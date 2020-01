Maltrattamento degli animali negli Usa: la decisione di Trump (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La crudeltà verso gli animali è una pratica che sempre più viene condannata in tutto il mondo, anche in Italia, il cui primato si registra in Sardegna, sono in atto da anni sempre più proteste per inasprire le pene contro questo crimine. A partire dal mese di Novembre 2019 negli Usa, grazie a un provvedimento firmato dal presidente Donald Trump, il Maltrattamento degli animali è considerato un crimine federale. Il tycoon ha infatti firmato il disegno di legge noto come Pact Act. Maltrattamento degli animali negli Usa Il Pact Act, Preventioning Animal Cruelty and Torture Act, rende la crudeltà nei confronti degli animali un crimine federale e vieta ogni tipo di comportamento violento o gli abusi su ogni tipo di animale, senza distinzione di specie. Il Disegno di legge era stato presentato da due deputati, uno democratico ed uno repubblicano, dimostrando quindi una volontà bipartisan di ... notizie

