Malesia rispedisce a 13 Paesi 150 container di rifiuti. “Non saremo la discarica del Pianeta” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Malesia ha rispedito al mittente (anzi, ai mittenti) 150 container colmi di rifiuti che erano stati esportati illegalmente da 13 Paesi. Esattamente 43 da Francia, 42 dal Regno Unito, 17 dagli Stati Uniti, 11 dal Canada, 10 dalla Spagna e il resto da Hong Kong, Giappone, Singapore, Portogallo, Cina, Bangladesh, Sri Lanka e Lituania. “La Malesia non pensa di pagare un solo centesimo” ha detto la ministra federale dell’ambiente, Yeo Bee Yin, specificando che i costi per il trasporto delle oltre 3,7 tonnellate di rifiuti (in corso già dagli ultimi mesi del 2019) saranno a carico dei Paesi da cui provengono e delle compagnie di navigazione che li hanno trasportati. E aveva già ribadito che i suoi funzionari avrebbero preso tutte le misure necessarie per evitare che il Paese “si trasformi nella discarica del Pianeta”. I rifiuti CHE TORNANO INDIETRO – Lo aveva fatto a maggio 2019, ... ilfattoquotidiano

