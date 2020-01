Macabro ritrovamento a Ischia: cane rinchiuso in una cassetta e gettato in mare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIschia (Na) – Un triste e Macabro ritrovamento è stato fatto sulla spiaggia delle Monache a Lacco Ameno. La carcassa di un cucciolo di cane è stata ritrovata in due cassette ortofrutticole legate l’una all’altra con dello spago e abbandonata sul litorale. L’episodio, come raccontato da il “Mattino”, è stato segnalato al servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord e alla guardia costiera di Ischia. Molto probabilmente, secondo una prima ipotesi, l’animale è stato barbaramente e crudelmente legato prima della sua morte e quindi è stato presumibilmente sottoposto ad una lunga agonia. La splendida spiaggia in cui è stato fatto il ritrovamento era già stata teatro, l’estate scorsa, di un episodio simile, ai danni di un consiglio selvatico preso a sassate da alcuni bagnanti. L’episodio era stato prontamente denunciato dagli ... anteprima24

