M5s, Di Maio: “Peggiori nemici all’interno, persone che hanno tradito i nostri valori per propria visibilità” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “I peggiori nemici sono all’interno, sono quelli che non ti aspetteresti mai di avere. persone che hanno tradito i nostri valori in cerca di visibilità”. Sono le parole di Luigi Di Maio nel corso del proprio intervento, a Roma, che ha segnato le dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle. L’accusa è rivolta, principalmente, a deputati e senatori fuoriusciti dal gruppo del M5s. L'articolo M5s, Di Maio: “Peggiori nemici all’interno, persone che hanno tradito i nostri valori per propria visibilità” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

