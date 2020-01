M5s, Crimi il nuovo leader ad interim. Il senatore: “Di Maio non sarà più capo delegazione al Governo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Vito Crimi capo politico ad interim del M5s. Il nuovo leader annuncia: “Di Maio non sarà più capo delegazione al Governo”. ROMA – Vito Crimi il nuovo capo politico ad interim del M5s. Il passaggio di consegne è stato fatto al termine del lungo discorso di Luigi Di Maio al Tempio di Adriano. Si è trattato di un fatto formale visto che lo Statuto del partito prevede che, in caso di dimissioni del leader, la ‘reggenza’ spetta alla persona più anziana iscritta. E il senatore rispecchia in pieno le qualità richieste. Un incarico di pochi mesi visto che non dovrebbe continuare la sua esperienza a capo dei pentastellati dopo gli Stati Generali. Crimi annuncia: “Di Maio non sarà capo delegazione al Governo” Niente più leadership del M5s e neanche il ruolo di capo delegazione al Governo per Luigi Di Maio. L’annuncio è arrivato ... newsmondo

davidallegranti : Il “gerarca minore” Vito Crimi verso la reggenza del M5s. Siamo in un film con Alberto Sordi (però minore) - TgLa7 : ++ #DiMaio annuncia a ministri #M5S sue dimissioni ++ Oggi pomeriggio l'ufficializzazione. Ipotesi #Crimi reggente - sole24ore : #DiMaio annuncia le dimissioni da leader #M5S. #Crimi reggente Cinque Stelle -