Luigi Mastroianni ha un nuovo amore | Figlio in arrivo dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Mastroianni ha un nuovo amore e lo confessa tra le righe di una storia Instagram, sembrerebbe proprio che dopo la rottura con Irene Capuano e i recenti flirt, arrivi una nuova fiamma. L’ex tronista fa anche una confessione che lascia tutti i suoi fan a bocca aperta, cosa avrà affermato? Negli scorsi mesi si … L'articolo Luigi Mastroianni ha un nuovo amore Figlio in arrivo dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

tsmwim : RT @aidalaverdadera: - che non imparate mai: dire cose giuste e sensate, risultando quindi intelligente, non è poi così difficile quando i… - applennie : RT @aidalaverdadera: - che non imparate mai: dire cose giuste e sensate, risultando quindi intelligente, non è poi così difficile quando i… - darveyfeels_ : Vi vedo che adesso esaltate questa Giovanna quando, se finirà sul trono, si rivelerà una Luigi Mastroianni a tutti… -