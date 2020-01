Luigi Favoloso torna a casa? La rivelazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Questo articolo Luigi Favoloso torna a casa? La rivelazione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luigi Favoloso torna a casa? Questa è l’indiscrezione che si legge sul web, pare che l’ex di Nina Moric sarà ospite di noto talk: ecco tutto quello che c’è da sapere. Luigi Favoloso è scomparso dalla sua abitazione nel napoletano dallo scorso dicembre, di lui da allora si hanno notizie rare e frammentate: l’ultimo avvistamento … youmovies

