Luigi Favoloso ritorna in patria, destinazione Barbara d’Urso: spiffero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Favoloso pronto a tornare in Italia, destinazione Barbara d’Urso: lo spiffero Potrebbe finalmente trovare un punto di svolta definitivo il caso Luigi Favoloso. L’ex gieffino, di cui si sono perse le tracce a fine dicembre, con tanto di polemiche e misteri al seguito, dovrebbe far ritorno in patria a breve (da quel che è … L'articolo Luigi Favoloso ritorna in patria, destinazione Barbara d’Urso: spiffero proviene da Gossip e Tv. gossipetv

BassaMarea_ : RT @GiusCandela: SI CHIUDE IL CERCHIO PER LA (FINTA) SCOMPARSA DI FAVOLOSO? GIRA VOCE CHE DOMENICA SARÀ OSPITE DI LIVE - NON È LA D'URSO. I… - maiohosonno1 : RT @Calinda722: Il marito sarà in giro con Luigi Favoloso #chilhavisto - Calinda722 : Il marito sarà in giro con Luigi Favoloso #chilhavisto -