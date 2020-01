Luigi Di Maio ufficializza le dimissioni da capo politico del M5s (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio annuncia le dimissioni: “È finita un’era ma io non mollo”. È arrivata al termine l’esperienza di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle. Le dimissioni da capo politico sono state ufficializzate in occasione della presentazione dei facilitatori regionali al Tempio di Adriano, a Roma. Luigi Di Maio Movimento 5 Stelle, le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la notizia delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle è emersa con convinzione nella serata del 22 gennaio, alla vigilia dell’incontro tra il leader pentastellato e i suoi ministri. E soprattutto alla vigilia della presentazione dei facilitatori regionali, nuovo simbolo della rivoluzione nata in seno ai pentastellati. Il vertice a Palazzo Chigi con i ministri e i ... newsmondo

c_appendino : Qualche minuto fa, Luigi #DiMaio ha rassegnato le dimissioni da capo politico del @Mov5Stelle In queste poche paro… - fanpage : Luigi #DiMaio lascia la guida del Movimento 5 Stelle - La7tv : #lariachetira @GParagone: 'Luigi Di Maio sta disegnando una struttura nepotistica, dei suoi amici, la gente se n'è… -