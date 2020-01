Luigi Di Maio si dimette da capo politico M5s (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il passo indietro è arrivato. Luigi Di Maio, dopo aver riunito i suoi ministri a Palazzo Chigi ha annunciato la sua decisione: non sarà più il capo politico del Movimento 5 stelle. Di Maio ha rivendicato i risultati raggiunti in questi anni di governo. La reggenza potrebbe essere affidata a Vito Crimi membro anziano del comitato di garanzia.Il ministro degli Esteri ancora non ha rilasciato dichiarazioni, lo farà nel pomeriggio, ma ha scritto un post su Facebook: “Oggi pomeriggio alle 17.00 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi... Vi aspetto. A più tardi. Forza!”.Prima che il titolare della Farnesina riunisse i suoi a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte aveva dichiarato: “Di Maio è stato tirato per la ... huffingtonpost

