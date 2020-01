Luigi Di Maio si dimette da capo politico del M5S: cosa succede ora al governo? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Maio si dimette da capo politico del M5S: cosa succede ora Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, Luigi Di Maio si dimette da capo politico del M5S: ma cosa succede ora al partito fondato da Beppe Grillo e soprattutto al governo guidato da Giuseppe Conte? Di Maio oggi si dimette da capo politico del Movimento Cinque Stelle È la domanda che in molti si stanno ponendo dopo la decisione del ministro degli Esteri di rassegnare le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. C’è da dire che in molti all’interno del Movimento non credono al passo indietro di Di Maio. “Se lo conosco, Luigi si dimette a pochi giorni dalle regionali e a meno di due mesi dal congresso solo per scatenare il panico e tornare da salvatore della patria”: sono le dichiarazioni, raccolte da La Repubblica, di uno dei dirigenti del M5S che ha sempre contrastato la leadership del capo ... tpi

