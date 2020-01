Luigi Di Maio, le dimissioni del leader del M5S: “Oggi si chiude un’era” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ormai lo si sa da ore: oggi, a margine della presentazione dei facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio sta tenendo il discorso che sembra preludere le sue dimissioni, già annunciate. Di Maio sul M5S: “Mi fido di chi verrà dopo di me“ “Il movimento 5 stelle da sempre è chiamato ad essere la bussola dei cittadini – questo l’incipit dell’odierno discorso di Luigi Di Maio – È giunto il momento per questa splendida natura, il MoVimento Cinque Stelle di rifondarsi, oggi si chiude un’era. Ho portato a termine il mio compito“. Un discorso lungo che Di Maio confessa di aver iniziato a scrivere, e quindi anche a pensare, circa un mese fa: “Mi fido di chi verrà dopo di me. Per arrivare fin qui abbiamo fatto i salti mortali ” spiega Di Maio. Guarda il video: https://www.facebook.com/watch/live/?v=489255345107735 “ L'articolo Luigi Di Maio, le dimissioni del ... thesocialpost

