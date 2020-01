Luigi Di Maio lascia la leadership del MoVimento 5 Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 10 gennaio scorso il Fatto Quotidiano aveva annunciato che Luigi Di Maio avrebbe lasciato la guida del MoVimento 5 Stelle a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna e l’articolo di Luca De Carolis venne furiosamente smentito dalla comunicazione M5S: “Una narrazione, con tanto di fantomatica data delle dimissioni, che appare decisamente surreale“. Oggi Di Maio, a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna, annuncerà il suo addio alla leadership del M5S. Luigi Di Maio lascia la leadership del MoVimento 5 Stelle Ilario Lombardo sulla Stampa scrive che la leadership provvisoria, come verrà annunciato oggi, la reggenza passerà aVito Crimi, membro anziano del comitato di garanzia. Di Maio vorrebbe restare capo-delegazione, seguendo la formula del Pd che ha permesso al ministro Dario Franceschini senza cariche nel partito, di rappresentarlo al governo. Ma su questo, fanno ... nextquotidiano

