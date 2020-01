Lucia Annunziata lascia l’Huffington Post: “Nuovo editore, nuovo direttore” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella giornata di martedì 21 gennaio Lucia Annunziata ha ufficializzato le dimissioni da direttore dell’Huffington Post e del gruppo Gedi. La donna si è limitata a spiegare: “nuovo editore, nuovo direttore”. La giornalista ha poi spiegato che proseguirà la conduzione del suo programma Mezz’ora in più in onda sulla Rai. Infine, ha precisato: “È una decisione personale e felice, non c’è stato nessun attrito“. Lucia Annunziata lascia Huffington Post Dopo 8 anni trascorsi nella direzione di Huffington Post, Lucia Annunziata ha rassegnato le dimissioni al direttore generale Scanavino e al direttore del personale Moro. La donna ha spiegato che la sua decisione, formalizzata alla redazione martedì 21 gennaio, non deriva da attriti. “Quando un editore cambia è giusto anche che ci sia una discontinuità nella direzione – ha spiegato Lucia -. ... notizie

