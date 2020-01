Lucca, incendio in casa: morta ragazza di 14 anni, ustionato il papà. La madre corre da loro e si schianta in auto contro un muro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una ragazza di 14 anni è morta la scorsa notte in un incendio che si è sviluppato in una abitazione in provincia di Lucca. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili... leggo

Corriere : Lucca, incendio in casa: morta una ragazza di 14 anni - Gazzettino : #lucca, incendio in casa: muore 14enne. Il padre ustionato per salvarla dalle fiamme - leggoit : Lucca, incendio in casa: morta ragazza di 14 anni, ustionato il papà. La madre corre da loro e si schianta in auto… -