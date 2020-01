Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme, la dedica sui social non lascia alcun dubbio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I fan della coppia Power – Carrisi dovranno mettersi l’anima in pace perché quella tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso sembra una storia d’amore interminabile. A dimostrarlo, una dedica social davvero speciale. Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme, arriva la dedica sui social Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie insieme, ora tocca ad una dedica che Loredana ha condiviso sui social, a riaccendere i dubbi dei fan. In particolare, Loredana ha condiviso un video di Al Bano, che, ospite in un programma condotto da Sabrina Ferilli, ha voluto fare una dedica d’amore molto speciale a sua figlia Jasmine, e quindi anche alla mamma. Si tratta di una canzone che Al Bano ha scritto per la ragazza nel momento in cui è venuta al mondo, ... velvetgossip

