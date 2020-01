Lokomotiv Kaliningrad-Scandicci in tv oggi: orario, programma, streaming, sestetti Champions League volley femminile 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) oggi mercoledì 22 gennaio si gioca Lokomotiv Kaliningrad-Scandicci, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Le toscane si trovano al comando della Pool B grazie alle tre vittorie ottenute nel girone d’andata e si preparano alla durissima trasferta sul campo della Yantarny Arena: una vittoria permetterebbe alla Savino Del Bene di compiere un passo importantissimo verso la qualificazione ai quarti di finale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde, una sconfitta complicherebbe il cammino. Segui Lokomotiv Kaliningrad-Scandicci in diretta streaming su DAZN Ofelia Malinov e compagne, reduci dalla rocambolesca sconfitta contro Cuneo in campionato, affronteranno le temibili russe già sconfitte in casa a fine novembre: la Lakomotiv, di fronte al proprio pubblico, ha liquidato il Maribor e ha perso soltanto al ... oasport

