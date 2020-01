Lo stress fa davvero venire i capelli bianchi, la scienza spiega perché (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il detto popolare trova un fondamento scientifico: uno studio condotto tra Stati Uniti e Brasile, guidato da Ya-Chieh Hsu, dell’università di Harvard, ha scoperto un collegamento tra lo stress e i capelli bianchi, grazie ad un esperimento condotto sui topi. La ricerca – i cui risultati sono stati pubblicati su Nature – si è focalizzata in particolare sugli effetti dello stress su organi e tessuti. “Comprendere come i nostri tessuti cambiano sotto stress è il primo passo verso l’eventuale trattamento che può arrestare o ripristinare l’impatto dannoso dello stress,” ha spiegato Hsu. Come spesso accade, la scoperta è avvenuta per caso: gli scienziati stavano conducendo una ricerca sul dolore utilizzando topi dal pelo scuro e hanno somministrato una tossina per indurre forte dolore, rilevando che “circa 4 settimane dopo ... meteoweb.eu

