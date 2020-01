LIVE Volley, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: Perugia sul velluto, fatica per Civitanova e Modena, che sono comunque avanti! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione quarti di finale Civitanova-MONZA 12-5: errore in ricostruzione di Louati, il ritmo è calato molto in questo set. Perugia-PADOVA 11-13: due errori di fila in attacco per Leon, la Kione prova a scappare via. MODENA-RAVENNA 5-0: black-out per i ragazzi di Bonitta, che è costretto a chiamare time-out. Civitanova-MONZA 8-2: parallela interna per Rychlicki, che non ha problemi senza muro. Perugia-PADOVA 10-8: sfiora l’ace Russo, ma la palla finisce di poco fuori. MODENA-RAVENNA 1-0: Bossi regala il primo punto del secondo parziale ai suoi. Civitanova-MONZA 2-0: si riparte con una buona serie dai nove metri di Bruno. Perugia-PADOVA 6-6: ace di Lanza, la Sir recupera i due punti di svantaggio. MODENA-RAVENNA 26-24: pur faticando, i Canarini si portano a casa il primo parziale. Civitanova-MONZA 25-23: un primo tempo di Simon ... oasport

