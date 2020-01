LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 64-79, Champions League basket 2020 in DIRETTA: buon vantaggio ospite a 5′ dal termine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-82 Scrubb si appoggia al tabellone e realizza ben imbeccato da Reynolds. Timeout Pozzecco a 2 minuti e mezzo dal termine. 73-82 REYNOLDS DA 3!! Non mollano gli uomini di Collet. 70-82 SCACCIA LA PAURA DELLA RIMONTA FRANCESE SPISSU!!! Tripla del +12! 70-79 ANCORA YORK DALLA LUNGA DISTANZA!! 67-79 Risponde con la stessa moneta York, che arriva a quota 16. Timeout per i padroni di casa, vicini alla quarta sconfitta consecutiva in Champions League. 64-79 TRIPLA DI VITALI!! Ultimi 5′ di gioco. 64-76 Tchicamboud accelera e arriva fino in fondo. 62-76 2/2 per Sorokas ai liberi dopo il fallo subito a rimbalzo. 62-74 TRIPLA DI PIERRE!!! Timeout Collet. 62-71 Traoré spazza via Coleby e si appoggia al tabellone. 60-71 ANCORA GENTILE!!!! TERZA TRIPLA DI SERATA!! 60-68 Virata di Traoré a centro area e -8. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Sbagliano ... oasport

