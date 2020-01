LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 55-56, Champions League basket 2020 in DIRETTA: equilibrio nel terzo quarto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-65 Bilan servito magistralmente da Pierre tocca quota 13 punti. 2′ al termine del terzo quarto. 58-63 York a segno col libero. Fallo tecnico fischiato allo stesso playmaker per flopping. 57-63 SPISSU DA 3!!! 57-60 Bilan risponde da sotto. 57-58 Parakhouski è salito clamorosamente di LIVEllo. Grande giro sul perno del lungo. 55-58 Pierre cattura il rimbalzo d’attacco e per lui è doppia doppia con 12 e 10. Meno di 5′ al termine del quarto. 55-56 Altri due per il bielorusso. Timeout Pozzecco. 53-56 Parakhouski sfrutta il mismatch con Evans per i suoi primi due punti. 51-56 Nzeulie taglia in back door eludendo la difesa di Pierre per il nuovo -5. Libero supplementare sbagliato. 49-56 Evans ruba, vola in contropiede e realizza col fallo! 49-54 Tripla di Pierre!! 12 per lui. Timeout francese. 49-51 Inglis pescato da Reynolds ... oasport

