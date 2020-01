LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 42-46, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i francesi tornano a contatto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 Dinamo a +4 al riposo lungo. I sardi sono volati a +16 grazie ai 12 punti di Vitali (3/4 da 3) e a un Pierre già vicinissimo alla doppia doppia (8 punti e 7 rimbalzi), ma i francesi hanno trovato dalla panchina il contributo di Nzeuli e York, che con 9 punti a testa hanno guidato la rimonta casalinga. Tra 15 minuti circa avrà inizio il secondo tempo Non va l’ultimo tiro di Inglis e termina il secondo quarto. 42-46 Bilan corregge il proprio errore da sotto. 42-44 YORK DA 3! 39-44 Inglis attacca Pierre in penetrazione per il -5 a 1′ dal termine del periodo. 37-44 ALTRA TRIPLA DI VITALI!!! 3/4 per lui. Timeout Collet. Buona reazione sarda dopo il parziale di 12-0. 37-41 Pierre regala un assist d’oro a Bilan che da sotto non sbaglia. 37-39 Altra tripla di Nzeulie!! 3/3 per lui. 34-39 Spissu chiude il parziale con la ... oasport

