LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 0-0, Champions League basket 2020 in DIRETTA: palla a due al Rhénus Sport (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH! 20:29 I QUINTETTI TITOLARI: Strasburgo: Reynolds-Serron-Scrubb-Inglis-Parakhouski; Sassari: Spissu-Vitali-Pierre-Sorokas-Bilan. 20:25 Presentazione delle due formazioni in corso al Rhénus Sport. Pochi minuti alla palla a due. 20:20 I francesi sono una delle peggiori squadre per percentuale nel tiro coi piedi oltre l’arco (ventinovesimi col 31%), al contrario degli isolani, sesti per percentuale col 37.5%. Dieci minuti circa all’inizio delle ostilità; il match sarà diretto dallo sloveno Boris Krjic, dal serbo Sasa Maricic e dallo slovacco Marek Kukelcik. 20:15 La Dinamo cercherà di sfruttare la propria superiorità offensiva (quarto miglior attacco con 86 punti di media a partita) contro uno dei peggiori attacchi del torneo (ventiquattresimo con 76.5 punti a gara). 20:10 I padroni di casa hanno perso le ultime 3 ... oasport

