LIVE Sinner-Fucsovics 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scappa via il diritto dell’azzurro. 1-1 Fucsovics questa volta regge l’onda d’urto italiana: parità. AD-40 Diritto senza peso che sorprende Sinner. 40-40 Fucsovics non regge il ritmo imposto da Sinner: rovescio in rete. 40-30 Bravissimo Sinner che piazza il rovescio diagonale e poi cambia ritmo con la palla corta. 40-15 Buona prima dell’ungherese. 30-15 Aggredisce in risposta con il diritto l’italiano. 30-0 Ace del #64 al mondo. 15-0 Primo punto per l’ungherese dopo il diritto in rete dell’azzurro. 1-0 Tiene a zero il servizio: non male come inizio! 40-0 Gioca con profondità Sinner, inducendo all’errore l’avversario. 30-0 L’italiano muove subito Fucsovics per metterlo in difficoltà. 15-0 Buon servizio di Sinner! 0-0 Si parte! Batte l’azzurro. INIZIO PRIMO SET 04.02 ... oasport

