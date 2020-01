LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: ottimo quarto posto per Della Monica-Guarise nello short delle coppie, Boikova-Kozlovskii al comando (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL CORTO DELLE COPPIE D’artistico VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI DANIEL GRASSL VIDEO: IL CORTO DI MATTEO RIZZO VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI MICHAL BREZINA LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO MASCHILE 22:22 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, giovedì 23 gennaio, con la rhythm dance Della danza sul ghiaccio (a partire dalle ore 12:00) e con il programma libero individuale maschile (a partire dalle ore 18:30). Buon proseguimento di serata! 22:21 Il dado è tratto. A guidare la classifica dopo lo short sono i russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozloskii (82.34) seguiti dai compagni di squadra Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin (74.92) ed Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (73.50). Eccellente quarto posto per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, tornati in grande spolvero con una prova da 70.48. 22:19 Boikova-Kozlovskii ... oasport

zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA: grande performance per Ghilardi-Ambrosini attesa per Della Moni… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA: ottimo quarto posto per Della Monica-Guarise nello short delle… - ROBERTOBA81 : @max_ambesi ciao Max ma pattinaggio artistico live su Eurosport prossimamente abbiamo qualcosa?. Grazie mille ovvi… -