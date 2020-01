LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: grande performance per Ghilardi-Ambrosini, attesa per Della Monica-Guarise (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI DANIEL GRASSL VIDEO: IL CORTO DI MATTEO RIZZO VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI MICHAL BREZINA LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO MASCHILE 21:30 Si dimostra in grande salute la scuola tedesca: Hase-Seegert si rendono protagonisti di una prova impeccabile snocciolando un bellissimo triplo twist, un ottimo triplo toeloop in parallelo oltre che un triplo salchow lanciato di spessore e un bel reverse lasso (LIVEllo 4). Davvero una grande performance. 21:27 I tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert sono i prossimi a scendere in pista. Sarà “Open Hands” di Ingrid Michaelson feat Trent Dabbs la loro musica. 21:25 BENISSIMO REBECCA E FILIPPO! Gli azzurri conquistano la seconda piazza provvisoria con il punteggio di 56.85 (31.05, 25.80). 21:23 LIVEllo 3 per la step sequence, bell’unisono nella trottola in ... oasport

