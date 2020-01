LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: grande performance per Della Monica-Guarise, bene Ghilardi-Ambrosini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI DANIEL GRASSL VIDEO: IL CORTO DI MATTEO RIZZO VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI MICHAL BREZINA LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO MASCHILE 22:12 Si prendono la leadership provvisoria Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin con il punteggio di 74.92 (42.02, 32.90)! 22:10 Non sentono la pressione Pavliuchenko-Khodykin che portano a casa un primo segmento a dir poco perfetto; bene il triplo toeloop in parallelo, eccellente il triplo twist (LIVEllo 4) così come il triplo rittberger lanciato, nessun problema nell’axel lasso (LIVEllo 4). 22:07 Adesso attenzione, il momento è fondamentale: è il turno di Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, quinti nel 2019 e decisamene in crescita in questa stagione. Sarà “The Storm” di Balazs Havasi la loro musica. 22:06 Bella prova sopra i 70 punti per Nicole e Matteo che si piazzano ... oasport

