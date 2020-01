LIVE Juventus-Roma 3-1, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Higuain vicino alla quarta rete bianconera! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Pjanic a rimorchio per Ronaldo che di piatto non trova la porta. 83′ Pellegrini manda alto con un tiro da fuori area. 81′ Giallo per Matuidi per fallo su Veretout a centrocampo. 79′ Molto stanche entrambe le squadre, errori in questo momento in entrambe le parti. 77′ Fuori Diawara e dentro Bruno Peres nella Roma. 75′ Fuori Rabiot e dentro Matuidi per la Juventus. 73′ Partita ora molto equilibrata che vive delle fiammate delle due squadre. 71′ Higuain si libera di due uomini ma sbaglia completamente l’assist durante il 3 contro 1. 69′ Fuori Florenzi e dentro Veretout per la Roma. 67′ Fuori Douglas Costa e dentro Ramsey per la Juventus. 65′ Giallo per Higuain che entra duramente su Kalinic. 63′ Roma che rischia qualcosa ma tiene alta la squadra nel tentativo di ... oasport

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - JuventusTV : Il pre partita di #JuveRoma è LIVE! ?? -