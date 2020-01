LIVE Juventus-Roma 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Bentancur firma la rete del raddoppio! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45′ Ci saranno due minuti di recupero. 43′ L’infortunio di Danilo apre una vera emergenza nei terzini bianconeri, infortunato anche De Sciglio. 41′ Fuori Danilo per infortunio muscolare, dentro Cuadrado per la Juventus. 39′ Douglas Costa ci prova da fuori area, Pau Lopez vola a deviare il pallone fuori dalla porta. 37′ Gooooooooooooooooooool, Bentancurrrrrrrrrrrrrrrrrrr, grande azione della Juventus con Douglas Costa che serve Bentancur in mezzo che di punta sigla la seconda rete, Juventus-Roma 2-0. 35′ Roma che sta accusando il colpo della rete di Ronaldo, Fonseca incita i suoi. 33′ Ronaldo mette in mezzo per Danilo che calcia di destro ma la palla finisce abbondantemente fuori dai pali. 31′ Giallo per Cristante per fallo su Bentancur. 29′ Cristiano Ronaldo dimostra di essere in ... oasport

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - JuventusTV : Il pre partita di #JuveRoma è LIVE! ?? -