LIVE Juventus-Roma 1-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo sblocca la partita! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Giallo per Cristante per fallo su Bentancur. 29′ Cristiano Ronaldo dimostra di essere in un ottima condizione fisica, vari scatti tentati. 27′ Un break di Rabiot che serve Higuan lancia Ronaldo verso il suo primo gol in questa competizione. 25′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, azione strepitosa dell’asso portoghese che punta Florenzi e mette sotto le gambe di Mancini la rete del vantaggio, Juventus-Roma 1-0. 23′ Maurizio Sarri si lamenta con la sua squadra del poco pressing. 21′ Bentancur mette in mezzo per Cristiano Ronaldo ma il cross è troppo forte finendo oltre la portata del numero 7. 19′ Florenzi mette in mezzo per Kluivert che manda fuori da ottima posizione. 17′ Fase di studio del match, ancora nessuna azione veramente pericolosa. 15′ ... oasport

