LIVE Italia-Montenegro 7-9 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: arriva il break dei balcanici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’00” Primo possesso per Di Fulvio. INIZIO ULTIMO QUARTO. FINE TERZO QUARTO. Italia-Montenegro 7-9. 6″ Del Lungo si supera su Ivovic e tiene a galla il Settebello. 27″ Fallo di Bodegas, ultimo possesso per il Montenegro. 1’50” Gol Montenegro. Petkovic ci punisce ancora in superiorità. Italia-Montenegro 7-9. 2’09 Temporanea per Figari, timeout Montenegro. 2’34” Scivola il pallone a Renzuto e la sfera scivola sul fondo. 3’06” Gol Montenegro. Bella deviazione al volo di Spaic al centro. Italia-Montenegro 7-8. 3’31” GOOOOLLLL!!!! Gran conclusione di Figari e pareggio azzurro! Italia-Montenegro 7-7. 5’00” Timeout Italia. 5’24” Draskovic spreca una controfuga colpendo il palo. 6’04” Echenique anticipa Ivovic e recupera ... oasport

