LIVE Fognini-Thompson, Australian Open 2020 in DIRETTA: inizio ritardato del match di secondo turno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:40 Non ci sono precedenti tra i due giocatori, entrambi costretti a giocare nella giornata di ieri. Per Fognini è arrivata la rimonta contro l’americano Reilly Opelka, per Thompson il successo sull’incostante kazako Alexander Bublik (6-3 6-3 6-2). 9:35 Terminato da poco il match tra Paul e Dimitrov, con il sorprendente successo del giocatore a stelle e strisce al quinto set, appena alla sua seconda partita su questa distanza in carriera. Bisognerà ora aspettare circa 20 minuti, complici anche questioni organizzative della Margaret Court Arena con il cambio di spettatori, e poi saremo pronti per il match tra Fabio Fognini e Jordan Thompson. Nell’attesa, andiamo a scoprire qualche dato. 8:34 L’inizio di Fognini-Thompson è ritardato, poiché Tommy Paul e Grigor Dimitrov sono al quinto set, con il bulgaro che ha ... oasport

